嗆蔣萬安、吳怡農官二代 蔡壁如：民眾黨派基層對決

2019-09-05 22:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨正式成立，台北市長柯文哲積極布局2020立委選戰。目前除「學姊」黃瀞瑩、社會局機要蔡宜芳可能代表民眾黨分別出戰士林北投、松山信義外，民眾黨發起人、市府顧問蔡壁如今晚爆料，在中山松山區可能會推一位新住民二代，目標對上國民黨的蔣萬安；蔡還隔空嗆蔣萬安、民進黨的吳怡農都是官二代，「我們是比較平民的民眾黨，從基層派出來對上這些官二代」。

黃瀞瑩今天傍晚在蔡壁如陪同下，到天母的三玉宮參拜，同行者還有蔡宜芳以及新任副發言人戴于文。黃瀞瑩受訪時說，在天母住了10年，許多生活大小事都在這邊發生，今天也帶蔡宜芳、戴于文一起來拜拜，希望未來不管是在市政方面或是任何工作方面都可以更順利。

蔡宜芳曾參選高雄市議員，如今傳出可能代表民眾黨挑戰松山信義立委選舉，不過她受訪僅笑說民眾黨尚未正式成立，自己過去並無輔選經驗，今晚就是抱著學習的心情跟著學姐一起走，但她也說，「我們不拒戰也不畏戰」。

戴于文受訪表示，今天下班的時候學姊邀他一起來參拜，三玉宮是當地的信仰中心，聽說相當靈驗，所以也許願大家身體健康、工作順利。至於未來是否會出戰立委？戴和蔡宜芳說詞相同，強調不懼戰也不畏戰，如國家有需要，當然會全力以赴，目前沒有特別的考量。

相較於「小朋友們」態度低調，蔡壁如則嗆蔣萬安、吳怡農都是官二代，「我們是比較平民的民眾黨，從基層先派出來對上這些官二代」。

在區域立委部分，蔡壁如說，目前大概先派兩個美女刺客出來，「接下來比較確定的大概在中山那區，我們可能會有一個新住民的二代，對上我們蔣萬安的官二代」。她也透露，藍大於綠的文山區，「我們目前大概有一位代表，目前還在談，如果確定會跟各位報告，大概台北市目前大概就這4位」。

據了解，該名預計在中山松山區出戰蔣萬安和吳怡農的「新二代」，年紀為40歲左右的青壯年，母親為印尼新移民，目前職業為教師，過去還曾入選過十大傑出青年，學經歷搶眼，若確定出征將為該區選戰帶來不少看頭。

至於北市8個選區是否會「提好提滿」？蔡壁如表示，「可能提不滿，還是要篩選」，要把有限的人力用在必要的地方；至於不分區部分，則是等區域立委都提名完後，第二階段再來討論。

當被問及是否要自己出馬？蔡壁如笑說現在就是打帥哥美女牌，「我就不符合，要俊男美女，然後第二年紀又太大」；至於是否考慮列席不分區？她則說，還是以提專業優先，笑稱自己來市政府4、5年後，醫護專業好像有點遺忘了，雖然有累積一些市政專業，但還是先讓專業的人出來，「當然如果真的民眾黨需要我出來不分區的話，我也是很樂意」。

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