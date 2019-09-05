黃之鋒返港：希望香港能像台灣一樣有民主自由

2019-09-05 21:10

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕香港眾志秘書長黃之鋒結束訪台行程，晚間搭機返港，黃之鋒在桃園機場受訪時表示，這次與台灣各政黨人士見面時，清楚表達香港人缺一不可的「五大訴求」，香港人只是爭取應該有的民主權利，希望有有一天能達到「今天台灣、明天香港」，讓香港可以像台灣一樣有民主自由，有民主選舉。

黃之鋒晚間搭乘長榮航空公司班機離台，相關單位出動大批人力跟隨黃之鋒辦理手續，直到通關出境進入管制區候機，黃之鋒在進入管制區前還不忘對媒體揮手說「謝謝各位台灣朋友！」

他在登機前表示，這次來台與民進黨、國民黨、時代力量的立委交流時，特意強調香港的抗議活動不僅是要爭取台灣政界的支持，也希望台灣人能夠支持香港民主選舉，讓香港人用選票選我們的政府，選我們的特首，「香港的未來、我們的政府應該是要香港人決定，而不是由北京操控」。

黃之鋒感謝民進黨等單位的安排來台，他表示，雖然無法在3天內做很深度的交流，但相信在9月28日、29日的抗議活動中，香港、台灣、還有世界不同地方的人都會支持香港、捍衛民主自由，也希望台灣的朋友可以前來參加。

黃之鋒提到，有關於香港人以後來台灣就學、簽證措施，陸委會將進一步強化現有的安排，希望對未來來台的香港年輕人有更多的照顧。

黃之鋒說，這次來台與各政黨交流，也很清楚知道香港人爭取「五大訴求」缺一不可，包括普選香港特首等訴求，因此不會理會北京的抹黑，香港人只是爭取應該有的民主權利，希望有有一天能達到「今天台灣、明天香港」，讓香港可以像台灣一樣有民主自由，有民主選舉。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法