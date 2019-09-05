陳其邁吐嘈鄭文燦 當年學運非最帥卻是最聰明

2019-09-05 22:12

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁今天度過行程忙碌的白天，他晚間在臉書表示，昨晚跑步練體力，今天精神相當好，皮帶也多扣一格，上午行政院院會後，與臉書全球副總裁Simon Milner相見歡；中午出席「財訊2019智慧城市新經濟力論壇」；下午參加「2019行政院生技產業策略諮議委員會議」。他和桃園市長鄭文燦共聚一堂，財訊社長謝金河笑稱是在開野百合同學會，他則吐嘈鄭文燦過去在學運中身材不是最好、長得也不是最帥，但卻是最聰明的一個！

陳其邁說，鄭文燦擔任市長後，為桃園爭取到「亞洲·矽谷」計劃，如今又榮獲今年全球智慧城市論壇冠軍，可說是佔盡便宜，讓大家非常羨慕。

陳其邁指出，行政院推出「數位國家‧創新經濟發展方案」（DIGI+方案）、「台灣AI行動計畫」，藉由打好基礎，讓新創產業擁有良好的發展環境；也讓台灣中央與地方政府，將發展智慧城市的經驗，整合成各種解決方案，可以輸出到東南亞週邊國家。

他說，因應跨領域結合而出現的新興科技生態，並順應數位轉型的浪潮，政府會與產業界密切合作，推動台灣的生醫產業邁向數位、精準與智慧醫療等領域發展。

陳其邁表示，台灣的健保、醫療水準、創新、資訊硬體都深獲國際肯定，結合AI軟體技術，將能在全球生技產業中扮演更重要的角色。

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