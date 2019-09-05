時力與民眾黨競合、2020新國會生態 黃國昌這樣看

2019-09-05 19:05

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今接受廣播節目專訪時表示，他從未排斥與台北市長柯文哲針對公共政策進行對談，甚至「如果蔡總統願意，我也願意（對談）」；黃國昌並說，他也希望能與國民黨總統參選人韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘討論台灣的公共政策議題。

黃國昌今接受廣播節目訪問時，被問及民眾黨的成立對時力帶來的衝擊影響。黃國昌說，有人認為民眾黨成立衝擊最大是時力，他也認為是正確的，但他不會因此認為民眾黨不應出現，互相競爭本來就是民主政治的常態。黃國昌並說，要與民眾黨合作，「要看在什麼事情上合作」，除了價值以外，應該還要談政策，至於大選前、政策還未推出，「每個政黨都是兄弟登山各自努力」。

主持人問及時力內部的路線問題，是否黃國昌雖退出決策委員選舉，但想法仍對黨內有相當影響？對此黃國昌表示，時力的路線問題要討論具體議題，如，時力未來是希望朝有機會執政、獨立政黨發展，抑或是持續當民進黨的附庸、小綠？黃國昌強調，這要回到時力成立的初衷、他們相信的價值。

黃國昌並替自己喊冤，強調時力守護台灣主權的堅持，不比任何民進黨立委遜色，若只是因為時力本於監督執政黨的立場，便將時力抹紅、視為中共同路人，他「看了頭上不斷在冒星星」。

黃國昌表示，2020的新國會，民進黨要過半的機率微乎其微，反而國民黨過半的機率比較高，但若有了第三勢力，國民黨可能不過半，國會就會出現一股中間力量制衡兩大黨，「理性問政、就事論事」，讓兩大黨差距不會太大。

針對選區立委提名，黃國昌表示，這必須回到民主政治最基本的基礎「選賢與能」，而不是看你的靠山是誰、地方派系是誰、或是參選人是不是政二代；黃國昌並以時力推出的新竹市立委參選人高鈺婷為例，強調時力不斷在跟選民溝通，「證明我們推出的候選人真的比較好，應該支持我們」，而不是直接跳過這些過程，直接把時力打成中共同路人。

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