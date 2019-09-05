來台觀光客總數未減 蔡其昌：中國客空缺已由各國旅客補上

2019-09-05 18:44

〔記者張菁雅／台中報導〕第5屆台灣觀光發展論壇今日在台中市舉辦，吸引300多位產官學界人士參加，論壇創辦人、立法院副院長蔡其昌表示，對岸把中客來台當成政治籌碼，總統蔡英文上任後，經過政府這幾年的努力，整體來台觀光人數並未減少，中客的空缺已由世界各地旅客補上，相關因應政策非常成功。

台灣觀光發展論壇今年以「再創新局」為主題，邀請產官學界交流。蔡其昌表示，對岸以政治理由限縮中客來台，透過政治手段干預商業，台灣歡迎中客，但擔心變成政治籌碼，依靠單一客源就像把雞蛋放在同一個籃子，所以蔡總統上任以來，一直要求分散來台觀光的客源，不斷透過南向政策尋找新客源，整體來說，這幾年蔡政府的努力，觀光客人數是有增加的，總數沒有變少，中客減少的空缺就由世界各地旅客補上，政策非常成功。

蔡其昌也說，這2年政府更積極推動國旅，透過政策與預算協助，讓國旅產業發展起來。他將推動觀光局升格為觀光署，透過升格，人力資源及預算都能增加，並展現蔡政府對觀光的重視，希望從今年訂為推動觀光署升格的元年。

交通部次長黃玉霖則表示，交通部正檢視整體觀光產業經營環境，提出全方位作為，包括推動國旅補助，並延長計畫期間；另外，觀光基金將協助業者進行國際行銷、觀光旅遊品質的提升、創新及轉型；遊覽車汽燃費減免方案也草擬完成，近期部長林佳龍就會向大家報告這個好消息。

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