台索邦誼生變？ 索羅門大使館發聲明了

2019-09-05 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》2日報導，索羅門部長級的外交政策專案小組日前與北京會晤，最快可能在本週做出是否外交轉向的決定。今日索羅門群島駐台大使館發佈聲明對報導內容做出澄清，並指出，目前仍在評估階段。

該聲明澄清，所謂的「專案組」，並非完全由政府部會首長組成，而是由議會的反對黨議員組成，並且僅包括兩名內閣部長。其次，在「專案組」訪問北京的同時，由7位內閣部長、總理的私人秘書以及總理辦公室的高級官員，組成了第二支「專案組」，並應「索羅門群島中國友好協會」要求訪問北京。第三，《路透》報導表示，該「專案組」正在評估索台之間的外交關係，相反的，該「專案組」實際上從事的是評估「中國與其太平洋島國的盟友」，包括，巴布亞新幾內亞、斐濟等國之間的關係，用以借鑒中國向其盟國提供援助和興建基礎設施的優惠貸款計畫的方式。

聲明指出，「專案組」並沒有訪問中華民國位於太平洋的盟邦，也沒有回應中華民國政府的邀請，而是訪問北京。「專案組」將於本週提交報告給總理。該份報告預計將涉及「太平洋的盟邦如何從中國的發展援助中受益」，特別是「評估中國基礎設施優惠貸款對太平洋島國還款能力的影響」。該報告將提交內閣審查，並就「外交轉換」是否會給索羅門群島的經濟、國家帶來更大利益來做決定。

聲明表示，政府宣布轉投中國還是維持與台灣的邦交的時間，將在內閣審查「專案組」報告後做出決定。目前，總理辦公室尚未宣布何時公布最後的結果。

最後，聲明指出，除非索國政府做出外交轉換的決定，索國政府以及國民將繼續努力加強、並珍惜與中華民國台灣的關係，並往好的方向發展。

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