鋼鐵韓粉發大財？ 揪團北上挺韓 每人收千元報名費

2019-09-05 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜8日將在新北市舉辦造勢大會，鋼鐵韓粉杏仁哥對此在臉書發起相挺活動，讓高雄韓粉揪團北上參加，但須向每人收取1000元費用，報名表曝光令網友直呼「杏仁發大財」。

杏仁哥在臉書貼出「09/08『決戰2020-贏回台灣』韓國瑜造勢活動2020新北出發」報名表，當中顯示報名須繳交1000元，含車資，午餐與晚餐的便當錢，還有責任險費用，報名處在高雄六合夜市的杏仁哥攤位，活動當天預計下午1點抵達新北市三重捷運站。

有網友精算，9月8日租賃40人座的大型遊覽車，價格約落於1.2萬元至1.5萬元，以最高1.5萬元來計算；若每個便當均算100元，40人共花8000元在午餐與晚餐；1台車40人，每人付1000元，就收了4萬元，扣掉1.5萬元車資與8000元伙食費與每人50元的責任險，還有1.5萬元的毛利。

臉書粉絲專頁「肥肥的躁鬱人生」轉貼此事後，讓大量網友感到「真會賺」，不少人留言指出「杏仁哥是未來的行銷部部長耶」、「拜託，希望可以臨時取消，千萬不要來」、「新北加蓋庶民賽車場」、「目的地旁邊擺攤再撈一筆」、「這人選舉連動員車都要賺」。

根據《ETtoday》報導，杏仁哥對此澄清自己只是旅遊業的窗口，讓該種行業能透過賺韓粉的錢發大財，且報名費比較高昂是因為，清晨6點就出發至深夜才結束，2天保險費用比較多，且餐點不能吃太差，才會訂下1000元的報名金額，但杏仁哥否認有介入訂價。

臉書粉絲專頁「肥肥的躁鬱人生」全文

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