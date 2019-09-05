韓國瑜「一堆雞」惹議 綠委諷：花天酒地市場需要所創造

2019-09-05 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前談國政青年政策時提到「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」，挨批歧視移工，他4日又改口稱接到海關陳情、最近非法來台賣淫及打工的很多，但事後遭海關打臉「不管雞、只管貨」。對此，近日和韓國瑜槓上的綠委劉世芳諷刺韓國瑜，「根本原因是太多人，如你自己承認的花天酒地荒唐歲月的市場需要所創造的」。

劉世芳在臉書表示，她要提醒韓國瑜，造成韓口中「海關稱東南亞來台多賣淫」的根本原因，就是因為有如他自己承認的過往荒唐歲月之市場需求，而被創造出來的。她強調，台灣已躋身已開發國家之列，應同時檢討這個文明社會造成非法勞動僱用和性產業發展的成因，以立基在人權的價值，檢討及調整政策，而不是像韓國瑜只能說出「鳳凰出去雞進來」這樣的歧視性言論。

劉世芳說，她提醒韓國瑜，「海關稱東南亞來台多賣淫」的言論，「最重要的事你沒說」！「根本原因是太多人，如你自己承認的花天酒地荒唐歲月的市場需要所創造」。

韓國瑜日前談到青年政策時，脫口說出「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」，此番言論被外界認為有歧視外籍移工之意。韓國瑜4日針對「鳳凰變雞說」解釋，聲稱接到陳情電話，有不少因新南向政策來台的外籍人士跑去賣淫、非法打工。移民署則回應，並非所有外籍移工都來台從事不法，移民署也加強國境把關，有近5成高風險旅客被拒絕入境。

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