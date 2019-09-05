中市今年PM2.5創9年新低 議員轟「一日新聞改善空汙」

2019-09-05 16:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院環保署統計，台中市今年1至8月PM2.5均值較去年同期降低2.1微克，空品不良天數也較去年同期減少18天，創下近9年來新低。市議員楊典忠今（5）日批評，市府防治空汙對策只見新聞稿的統計數字，卻提不出改善進度，海線空品依然霧茫茫。

市府環保局說，根據環保署監測站最新數據顯示，台中今年的PM2.5平均值為每立方米17.1微克，相較去年同期的19.2微克改善2.1微克；空氣品質不良日累計為25天，較去年同期43天減少18天，改善約4成，創下縣市合併隔年起統計的新低記錄。

環保局表示，儘管空汙數據逐漸降低，但市府不鬆懈，市長盧秀燕也召開空氣品質改善委員會議，宣布展開「藍天白雲行動計畫」，除維持各項既有減量政策外，也推動24項精進改善對策，包括中火減煤至1104萬噸、燃煤蒸氣鍋爐退場等，讓空污進一步改善。

環保局強調，空污防制緊鑼密鼓推動，期待市民、企業支持，多搭乘公車、淘汰老舊車輛、工廠汙染防制設施改善等，一同為空品改善盡份心力，市府並已建置空品及氣象預報頻道，提供未來48小時空品資訊，歡迎市民觀看查詢。

楊典忠質疑，市府防治空汙的新聞稿都是「中火減煤至1104萬噸、電動機車、電動公車倍增、燃煤蒸氣鍋爐退場等」，卻未提實質改善進度，難道這樣的字句要照抄4年？盧秀燕是用「一日新聞的方式改善空汙」？

他批評，海線民眾反映空品依然很糟糕，從台61西濱快速道路看海線天空經常霧茫茫，從鰲峰山公園看不到高美濕地，建議市府選幾個高點位置設置看天空的鏡頭，空品好壞一目了然，並公布累計數月的統計資料，讓市民清楚改善空汙的進度成果。

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