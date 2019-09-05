韓國瑜8日新北造勢 韓辦：盼突破20萬人

2019-09-05 14:02

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜8日下午將在新北市二重疏洪道幸福水漾公園舉辦首場自辦的大型造勢活動「2020新北出發」，韓國瑜北部辦公室副執行長許淑華下午召開記者會指出，這是韓國瑜就任高雄市長以來第一次的自辦造勢活動，因此韓辦非常重視，預期規模會超過十萬人，更希望突破20萬人。

許淑華表示，第一場造勢所以選在新北市舉行，一方面考量是韓國瑜的家鄉，要讓大家知道韓國瑜對出生地很有情感，同時新北市近年來在國民黨執政下也有很好的執政成績。

當天除了國民黨主席吳敦義、前總統馬英九以及前台北縣長周錫瑋、林豐正確定出席外，前國民黨主席洪秀柱也在邀約當中，並安排新北市所有藍軍立委參選人上台造勢，最後壓軸由韓國瑜發表演說並獨唱「浪子回頭」，以及全場大合唱「月亮代表我的心」、「我相信」、「隱形的翅膀」等歌曲。

韓國瑜北辦主任鄭世維表示，當天會邀請高雄市春捲、包子、烏魚子等比賽冠軍設攤，以及新北市具有特色的胖卡餐車，歡迎民眾提前來過中秋節，一起吃吃喝喝。

鄭世維指出，明天上午將在國民黨新北市黨部開放50個名額，讓新北市居民持身分證參加攤商抽簽，另外還有30個名額提供給新北市以外的攤商，主辦單位完全不會收取任何費用，他並提醒，當天警政單位可能針對活動場地以外地區的違規執法，希望大家讓交通順暢，不要逾越法律界線，如有自行設攤行為，與韓辦無關。

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