蘇貞昌：明年長照支出成長8倍 將達近400億元

2019-09-05 13:55

〔記者李欣芳／台北報導〕衛福部推動長期照顧十年計畫2.0已有2年多，行政院長蘇貞昌今天表示，在資源投入方面，長照支出的規模，由105年的不到50億元，逐年增加到今年的338億元，明年更達近400億元，足足成長8倍，除了擴大服務對象、增加服務項目，也加速資源布建，計畫推動迄今，全國已布建了超過7千個社區服務據點。

蘇貞昌說，在服務使用人數方面，更有明顯成長，今年1至7月已突破20萬人，為前年同期的8萬餘人的二倍半。

行政院今天召開院會，主持會議的蘇貞昌聽取衛福部的「長照十年計畫2.0成果報告」後表示，台灣從82年起進入「高齡化社會」（老年人口達7％），到去年3月，更正式進入「高齡社會」（老年人口達14％），為因應人口結構轉變與高齡化社會所帶來的衝擊，他上一次擔任院長時（96年3月）就通過「長期照顧十年計畫」；10年後，行政院再於105年9月通過「長期照顧十年計畫2.0」，並從106年1月開始實施，希望能滿足龐大的長照需求，並減輕沈重的家庭照顧負擔。

蘇貞昌指出，近年來政府全面建構友善高齡環境，在修法方面，今年7月「所得稅法」修正通過後，每人每年可有12萬元的「長照特別扣除額」，為有長照需求的家庭減輕負擔，預計將有29萬人可受益；我們也在7月25日行政院會中，提出首部中高齡就業專法，以促進高齡者社會參與及人力資源再運用。

他說，為了提供更好、更穩定的各類照顧服務，我們對照服員的薪資水準提升，也相當重視，去年底照服員平均薪資已達3萬8千元，因此去年照服員的人數就增加了6千多人；而為了讓工作中的子女能夠安心托老、長照需求者能夠在優質、平價、離家近的機構中接受照顧，衛福部也正結合地方政府，獎助布建住宿式機構。

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