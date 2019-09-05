中市首座蜂巢公園落成沒提林佳龍 楊瓊瓔：他不會在意啦

2019-09-05 13:49

〔記者歐素美／台中報導〕台中市首座蜂巢遊具公園－大雅二和公園落成啟用，市府絕口不提前市長，在地居民為林佳龍抱不平，質疑盧團隊「割稻尾割很大」；副市長楊瓊瓔今天面對媒體詢問，仍只感謝前議長林仕昌，並表示，「他（林佳龍）不會在意這個啦」。

大雅區二和公園前身為廢棄鐵皮屋工廠，屬於都市計畫兒6用地，台市市政府投入4.4億元興建公園，在僅0.6公頃的土地上，設置12感官式遊具、無障礙設施，並有台中首座「蜂巢」意象的攀爬式設施，4日完工啟用，副市長楊瓊瓔致詞時感謝吳顯森議員及議會的支持，打造台中市「最貴的公園」。

二和公園是在前市長林佳龍任完成土地徵收及動工，但落成典禮市府絕口不提前市長林佳龍，讓部分參與活動的在地居民為林佳龍抱不平，網友回應質疑盧團隊「割稻尾割很大」。

副市長楊瓊瓔今天參加豐原區公所一場記者會時，接受記者採訪時回應表示，從上一屆徵收土地，盧秀燕上任後一直在推美樂地改公園設施，因此工程費花了1170萬，在210個工作工完成，非常感謝上屆議長林仕昌及議會支持下取得用地，市長盧秀燕上任後立即動工，完成二和公園。

針對割稻尾說，楊瓊瓔說，「應該沒有人會這麼想吧」！並指「他（林佳龍）不會在意這個啦！

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