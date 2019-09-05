質疑氣爆善款挨陳菊提告 許淑華：所有資料送檢驗

2019-09-05 11:52

〔記者林良昇／台北報導〕總統府秘書長陳菊昨透過臉書指出，對藍營先前消費氣爆、抹黑造謠的惡意行為，在收集相關事證後，委請律師正式遞狀提告國民黨黨團總召曾銘宗、立委參選人陳麗娜及立委許淑華等人。許淑華今表示，她們所提的所有資料都有憑有據，提告是陳菊的權利，那就把所有資料送檢驗。

許淑華表示，提告是陳菊的權利，韓競辦跟高雄市議會氣爆小組所拿到的資料都是有憑有據，有數字跟公文，對於相關質疑，陳菊一直都沒有回應，可以選擇第一時間出來說明，卻選擇提告，既然提告，將把所有資料全部送到檢驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法