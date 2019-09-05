政大新生KUSO韓國瑜引熱議 校方回應：尊重學生言論自由

政大新生訓練KUSO韓國瑜引熱議 校方回應：尊重學生言論自由。（讀者褚人輔提供）

2019-09-05 11:42

〔記者林曉雲／台北報導〕政大昨天舉行新生訓練，學生會長致詞時，引述名言「如果你用爬樹的能力評斷一條魚，牠將終其一生覺得自己是個笨蛋」，背後的大螢幕秀出前陣子政大校友、高雄市長韓國瑜爬樹的照片，引起台下一陣竊笑，照片流出也在網路掀起熱議。政大校方今天回應，尊重學生會長的言論自由。

政大主秘張其恆今天回應表示，學校以營造言論寬鬆自由的學習環境為主要態度，學生在合法合規範圍之內，作適當的表現，可以增加校園互動和學習效果，學生會長有他的考量，也有他的效果，昨天的直播已下架。

政大昨天和今天舉辦新生訓練，學生會長柯嘉偉昨天致詞時，勉勵新生能在大學這段日子運用校內資源及外在機會累積能力，迎向更大的挑戰；他也提到香港近來的遭遇，「我們有義務睜大雙眼看清香港給我們的啟示」。

致詞中談到自我未來發展性向時，柯嘉偉話鋒一轉，引用一段外傳是愛因斯坦講過的名言「每個人都是天才。但如果你用爬樹的能力評斷一條魚，它將終其一生覺得自己是個笨蛋」。此時，他背後的圖片，則是放出日前韓國瑜視察登革熱防治工作，親自爬上大樹的照片。

相關照片被截圖PO網後引起回響，網友紛紛表示「政大傑出校友！」、「韓粉又要生氣了」、「韓粉拒讀政大」、「哈哈哈哈哈，笑死」、「圖文並茂」、「愛因斯坦是1450」；也有韓粉怒嗆「沒水準」、「斷章取義，可憐到極點了」、「拒讀政大」、「實在可恥，黑韓黑到無極限，連校園都不放過」。

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