母拍影片遭提告 苗縣議員曾玟學：國民黨應以實際作為證明

2019-09-05 11:15

［記者鄭名翔／苗栗報導］網紅「藍阿姨」藍麗珠日前製作影片，提及國民黨將買票使立委過半，簽和平協議引中共入台的內容，遭國民黨提告妨礙名譽，其子時代力量苗栗縣議員曾玟學今被問到此事表示，事先完全不知情，今看新聞才知道，但認為政黨對一般人民大動作提告實「小題大作」，籲國民黨以實際作為證明非影片所指。

藍麗珠熱中政治，經常於臉書發表看法，日前因拍影片指「國民黨將買票使立委過半，簽和平協議引中共入台的內容」，並呼籲人民「用盡一切手段消滅國民黨」，影片於網路瘋傳後，國民黨認為內容汙衊、充滿惡意、煽動暴力，憤而提告，藍昨到案說明承認製作影片，但強調並非刻意誹謗，只是想讓台灣人認知和平協議的危害。

藍麗珠兒子、時代力量苗栗縣議員曾玟學，今早他被問到此事時十分詫異，稱今天看到新聞才得知，並不清楚她製作的影片內容，也不了解國民黨以何理由提告，暫時無法針對此事件回應，但強調並非要與媽媽切割。

曾玟學說，母親只想表達一般民眾對中國關係的焦慮，尤其國民黨此次目標爭取過半立委86席次，但過去國民黨親中色彩及所提出的和平協議，讓許多台灣人民憂慮，而一個政黨無法以實際作為讓人民安心，反而大動作以法律追殺發表意見的民眾，讓人感到「小題大作」，呼籲國民黨要以具體作為不向中國低頭，讓民眾安心。

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