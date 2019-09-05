史瓦帝尼總理戴安伯 下月將率團訪台賀國慶

2019-09-05 10:47

〔記者呂伊萱／台北報導〕史瓦帝尼總理戴安伯（Ambrose Dlamini）將於10月國慶期間率團訪台，並參加國慶典禮。台史合作緊密，今年至目前為止已有6位部長級官員訪台，外交部與科技部政次也正在台灣訪問；外交部今天並表示，雙方在既有合作計畫外，也在醫衛、資通訊與農業等領域開發新的合作項目。

我非洲友邦史瓦帝尼與我高層往來密切，外交暨國際合作部政務次長恩賽果與資通訊暨科技部政務次長馬肅庫（Maxwell Masuku）現正訪台，且今年已累計有6位部長級官員訪台，包括經濟企畫暨發展部長吉納、外交暨國際合作部長札杜莉、衛生部長恩蔻希、商工貿易部長庫馬羅、資通訊暨科技部長席肯妮娑公主及公共工程暨運輸部長恩端兌酋長。

外交部亞非司副司長羅靜如今天在例會中說，從去年11月史瓦帝尼組成新內閣起算，累計有7位部長級官員來訪。總理戴安伯也將於10月7日至11日應邀率團訪台，將參加我國慶典典禮。

羅靜如說，戴安伯總理出身企業界，曾任史瓦帝尼最大電信公司執行長，且相當友台、支持台灣國際參與，去年在聯合國氣候變遷綱要公約元首高峰會上曾替我發聲。羅靜如回答媒體提問時也說，今年無論史國由誰擔任聯大團長，今年也會和我方密切合作，在相關場合為我執言。

至於我國與史國會否有新合作計畫？羅靜如說明，台史雙邊合作領域廣泛，多位部長來台交流，在既有合作領域中，例如醫療、資通訊、資安和農業等，雙方也正在開發新的合作計畫。

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