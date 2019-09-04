回應韓「鳳凰變雞說」 移民署：阻絕近5成高風險旅客入境

2019-09-04 22:44

〔記者王冠仁／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前談到青年政策時，脫口說出「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」，此番言論被外界認為有歧視外籍移工之意。韓今針對「鳳凰變雞說」解釋，聲稱接到陳情電話，有不少因新南向政策來台的外籍人士跑去賣淫、非法打工。移民署今天也回應，並非所有外籍移工都來台從事不法，移民署也加強國境把關，有近5成高風險旅客被拒絕入境。

移民署指出，移民署職司人流管理、國境防線，長期以來都針對外來人口安全加強把關，並與檢、調、警配合，針對特定外籍人士、恐來台從事不法者設立高風險旅客名單。2017年6月至2019年6月，移民署國境大隊人員針對高風險旅客進行口詢達6千多人，無法通過口詢遭拒絕入境者約3千多人，拒絕入境比例達5成，有效阻絕不法於境外。

一名基層官員表示，外來人口無論是新住民在台培育下一代，或是外籍移工貢獻所長，補充國內勞動力，或觀光旅客帶來的經濟效益，都彰顯台灣文化的多元發展，韓國瑜所說有失公道。

韓國瑜日前舉辦第一場「『韓國瑜為您撐腰』青年政策三解方」線上國政直播開講，談到吸引年輕人回台工作時，稱政策若沒做好配套，「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」。

韓今天再解釋，他當初會這樣說是因為「現在政府免簽，他接到很多陳情電話，有海關人員告訴他，很多新南向進來的人，沒錢也不會中英文，一個人來問他要去哪，說要去苗栗、南投山區觀光」，海關很懷疑他們到台灣的目的，且最近查到很多來台賣淫、非法打工的案例。

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