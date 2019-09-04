發文撐香港 阿才的店驚爆買廣告、PO照片全遭臉書拒絕

2019-09-04 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭示威以來，不少來自台灣的粉專都在臉書上PO文支持。不過有粉專爆料，自從在臉書上發表撐香港的文章後，不但買廣告要求全遭到拒絕，甚至現在只是PO食物照片，都被指稱「涉及信貸與種族歧視違反Facebook規定」而無法刊登。

反送中示威遊行以來，台灣餐館「阿才的店」時常在臉書粉專PO文發表支持香港的文章。不過，「阿才的店」今日卻在粉專PO文說，自從寫了有關撐香港的文章之後，粉專不但買廣告的要求全部遭到拒絕，現在即便是單純食物照片，都會被指涉及信貸與種族歧視違反臉書規定而無法刊登。

只見粉專PO出照片，只見9月3日申請推出廣告，臉書卻顯示「已拒絕」；此外，臉書也指出，該貼文廣告「似乎與信貸、就業或住房機會有關，因此無法刊登」。儘管「阿財的店」表示不知道這是怎麼一回事，但還是會「繼續撐香港」。

其實，並非僅「阿才的店」遭此對待；粉專「不禮貌鄉民團」先前就曾不只一次表示，他沒辦法對香港議題相關文章按下廣告，「我試了好幾次了，只要我的文章裡面有 香港這兩個字，我一下廣就會被鎖帳號」，而且三天內，「已經被鎖了四次帳號」。他也只能希望大家能幫忙以留言，分享的方式，讓更多人看到文章。

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