兩岸關係嚴峻 金門小三通18個月來首度負成長

2019-09-04 19:42

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，兩岸關係嚴峻，波及小三通入出境人次，根據統計，今年8月小三通入出境人次較去年同期減少2.87%，其中中國旅客入境等相關數字也跟著衰退；這也是小三通入出境人次自去年二月以來，十八個月首度出現負成長。

縣府指出，金門因特殊地理區位及政經背景，在觀光產業推動上，難免受政經局勢及觀光產業景氣循環等因素影響；但為因應可能突發情況，縣府年初即規劃開拓新市場，推動國際旅客、鎖定東南亞旅遊客群，盼透過分散產業風險，改變旅客來源結構。

縣府觀光處指出，8月小三通入出境總計18萬3946人次，較去年同期減少5438人次，衰退2.87%。其中台灣旅客入出境人次為9萬4041人次，較去年同期減少6127人次，衰退6.12%；而中國旅客入出境總人次8萬7337人次，反而較去年同期8萬6798人次增加539人次，成長0.62%，其中中國旅客入境有4萬2939人次，較去年同期減少545人次，衰退1.25%，落地簽5560人次，較去年同期減少1376人次，衰退19.84%；也就是說，受衝擊較大的就是以落地簽為主的自由行族群。

觀光處表示，中國於7月底突然公佈8月1日起暫停47個城市赴台自由行，小三通往返人次已漸受到影響，自由行人數減少，明顯表現在8月落地簽人次，較去年同期衰退19.8%，且受限大環境變動，後續影響層面可能逐步擴大。觀光處也呼籲，希望業者配合政府政策推動，一起面對即將到來的產業挑戰。

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