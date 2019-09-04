黃之鋒訪藍委 獲贈媽祖廟平安符

2019-09-04 20:32

〔記者林良昇／台北報導〕香港眾志秘書長黃之鋒等人來台，今下午與國民黨立委江啟臣、台北市議員徐弘庭會面，江啟臣表示，理解港人對爭取普選的期望，支持港人和平理性，追求一個擁有民主自由法治保障的香港，江啟臣也送黃之鋒等人豐原媽祖廟平安符，祈求平安無虞，香港動盪能在智慧中有各方共贏的化解。

江啟臣在與黃之鋒等人會面後發表臉書，江啟臣表示，香港議題該讓香港朋友親自闡述，彼此理解，不該也不能成為特定政黨在台灣操作選舉的工具，秉持這樣的態度，他與徐弘庭一起接受了香港朋友會面的請求。

江啟臣說，在對話中，肯定黃之鋒與立法會議員朱凱迪強調並非港獨的訴求，也理解港人對爭取普選的期望，支持港人平和理性，追求一個擁有民主自由法治保障的香港，也不希望這些朋友的訴求，在任何一個國家受到選舉的操作，更歡迎這些朋友對台灣不同政黨對香港事件的看法有更全面性的接觸，樂見這樣的良性互動。

江啟臣在會面中強調，中華民國是主權國家，有自己的主體性，堅持兩岸和平對話是最基本的態度，所做的是進一步追求高品質的民主，作為香港及大陸地區的民主榜樣，促進良性互動與漸進轉型。他也特別強調，如果是國民黨總統參選人韓國瑜在場，「他也會是這樣的態度」。

江啟臣表示，很欣慰在會談的當下，碰巧聽到港府釋出善意，考慮撤回「送中」條例的消息，希望這樣的善意，是香港情勢轉向正向循環與良性互動的轉捩點。然而即便如此，香港地區與台灣間的司法互助，也仍須進行官方討論，解決法律追訴空白區的實際問題。

江啟臣也提到，為今天來訪的香港朋友，從豐原媽祖廟祈求了平安符送給他們，祈求的是他們能平安無虞，祈求的是香港動盪能在智慧中有各方共贏的化解，更祈求華人世界能在繁榮穩定與自由多元中，創造新世紀的共贏共榮。

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