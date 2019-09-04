傳港府將撤回送中條例 黃之鋒：不會停止抗議

2019-09-04 17:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕香港眾志秘書長黃之鋒今與立法院副院長蔡其昌會面，會後被問到港府可能撤回逃犯條例一事，黃之鋒強調，就算香港特首撤回條例，也不會讓抗議活動停止，因為現在港人最大的訴求是香港特首應停止大搜捕及停止提告任何港人，以及應讓香港人直接選出立法會議員與特首。

黃之鋒表示，目前香港人最需要的就是民主選舉，所以即使特首退回逃犯條例，也不會讓抗議活動停止，因為最重要的是香港特首應停止大搜捕及提告港人，其次則是要讓香港立法會議員及特首能由香港人選出來。

黃之鋒提到，過去兩個多月來，香港有1200人被抓，超過100人被提告，包括他在內，大家都感受到香港變成一個白色恐怖、警察全面控制的地方，所以現在已經不是逃犯條例的問題，也不是反不反送中的問題，而是香港人有沒有能力選出自己的特首、議員，去決定香港自己的未來。

黃之鋒表示，在10月1日之前的週末，他希望世界上包括英國、美國、日本、韓國及台灣等，都應該要有抗議活動來支持香港人爭取民主選舉制度，他相信港府現在說要撤回條例，只是希望讓10月1日的抗議活動停下來，但香港現在最核心、最關鍵的問題是香港人當不了香港的主人，「這才是我們走上街頭堅持抗爭的原因！」

黃之鋒強調，就算現在港府撤回逃犯條例，政府也應成立調查委員會來調查警察暴力，並停止追捕、指控示威者，且不能把這些抗議活動定義為「暴動」，最重要的是必須讓港人有自己的特首，特首不應該再成為北京操控的人，這5大訴求「缺一不可」。

對於媒體詢問今天是否有跟蔡其昌討論「難民法」的事情，黃之鋒說，任何政策、法規只要能夠幫助來到台灣的香港人，他都覺得有正面幫助，但現在最關鍵的還是香港政府可能打算動用「緊急法」，把香港帶回好像過去台灣戒嚴的時代，這才是最關鍵的問題，所以希望台灣社會能夠支持香港人。

「1萬個台灣人在台灣支持香港，一定比1萬個人在泰國支持香港的影響力更大！」黃之鋒強調，不管是香港還是台灣，都是在面對北京的壓力，一定要團結起來。

對於民進黨副秘書長林飛帆表示支持香港的活動由民間主辦較適合，黃之鋒說，他相信民間、公民社會會去舉辦，先前有些媒體說他自己在台灣發起抗議活動，但他其實期待、相信會有民間社會去發起，有不同的朋友來支持香港人爭取民主選舉。

針對總統蔡英文定調台灣政府「支持但不介入」，黃之鋒表示，任何國家或城市面對民主化的過程，都希望有其他國家的支持、打氣，對香港表達支持是非常重要的，但他們從來都沒有想過要台灣「介入」抗議活動。

除了感謝蔡其昌邀請他與民進黨立委交流，黃之鋒也提到，陸委會昨天發聲明說會強化在「港澳條例」之下對來台港人的協助，他認為這對港人會有正面幫助。

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