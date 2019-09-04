劉世芳槓上韓國瑜！強調高雄經濟慘有數據 反譏「不信韓的票投我」

2019-09-04 17:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委劉世芳指韓國瑜上任後，高雄三大經濟指標嚴重衰退，韓國瑜今天在臉書直播，點名劉世芳道歉，若不道歉，就呼籲左楠選民絕對不能票投劉世芳。對此，劉世芳強調她都根據數據，反譏韓的不信任度高達6成，「不相信韓國瑜的請把票投給我！」

劉世芳日前於臉書表示，高雄三大經濟指標嚴重衰退，包括高雄市營利事業銷售額2015年至2018年，4年增加近8000億元、成長率18%是六都第一，但是2019年韓國瑜上任後，上半年僅成長0.29%，相較2018去年同期成長率7%以上，大幅縮水。

韓國瑜今天回擊說，劉世芳完全抹黑無極限，高雄市府公布數字，今年1月到9月對高雄投資已達1800億元，協定促參590億元，今年全年共有約2400億元的投資，劉世芳 怎麼可以閉眼睛講黑話？

韓國瑜要求劉世芳公開道歉，如果劉世芳不道歉，呼籲左營、楠梓選民絕對不能投劉世芳，因為劉唱衰高雄。他也呼籲，劉世芳講錯話沒問題，但要有勇氣承認錯誤。

對此，劉世芳反批說，韓國瑜在上班日開直播罵她，但韓國瑜準備落跑選總統，不信任度已高達6成，「不相信韓國瑜的請把票投給我！」。

劉世芳強調，高雄今年的促參案0元，是出自財政部網站，公布的2案，都是陳菊任內的案子，她完全沒「黑韓」。

劉世芳說，她這兩天拜訪中小企業與建商，企業界說高雄的經濟不只「慘」，而是「慘慘慘」，市長不專心市政，只專心選總統，造成市府人事震盪，沒人幫高雄市發大財。

劉世芳強調，高市府的回應是雞同鴨講，說稅收有增加，但100年至108年，高市府的賒借年年下降，代表花媽借的錢愈來愈少，地方稅卻是年年增加。至於高市府說稅收增加，沒人反對，但增加幅度不夠大。

劉世芳也透露，新出爐的高市府預算書，編列行政院要給高市府的100億元補貼，韓市長應該跟蘇貞昌院長說聲謝謝。

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