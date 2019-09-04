獲提名對戰蔣萬安 吳怡農透露將立刻做兩件事...

2019-09-04 16:42

〔記者楊心慧／台北報導〕進黨中執會今通過新一波區域立委徵召選區提名，台北市第三選區（中山、松山）徵召新系大老吳乃仁侄子吳怡農挑戰藍委蔣萬安，吳怡農也說，正式參選後，他將立刻做兩件事，分別是展開請益拜會之行，以及尋求跟所有相同理念的人與團體合作。

吳怡農表示，很榮幸能代表民進黨參選第三選區立委，他過去從事國際金融10多年，選擇在華爾街工作，終究他選擇回家，他相信華爾街不缺一個吳怡農，但台灣需要更多愛國的人，更多一起投資家園的人。

吳怡農說，選擇投入一場艱難的選戰，無論哪個選擇，背後都是同樣的想法，他會是義無反顧為這塊土地做事的人，願走艱辛的路，只希望能為台灣盡一份心力，他就是這樣的人。

吳怡農表示，他過去曾在行政院和國安會服務，累積許多政策經驗，但在政治場域仍是新手，因此很感謝民進黨給他機會，正式參選後，他將立刻做兩件事，分別是展開請益拜會之行，以及盡最大努力，尋求跟所有相同理念的人與團體合作。

吳怡農認為，不少為國家努力、辛苦經營基層的民進黨內或黨外前輩，他將會一位一位的拜訪請益，另外，面對中國無孔不入的壓力，必須匯集所有挺台灣的力量，將尋求相同理念的人或團體合作。

特戰出身的吳怡農指出，對手蔣萬安是尊敬的對手，但特戰有種精神叫「勇猛頑強」，他骨子裡就是特戰隊員，他也會成為蔣萬安尊敬的對手，他也希望兩人的競爭能夠為該選區未來發展，創造一場正向的辯論。

吳怡農強調：「會向大家證明，我是最好的選擇。我一定會盡最大的努力！」

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