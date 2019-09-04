龍應台挺港 人民日報：為何只見雞蛋不見燃燒彈

2019-09-04 17:02

〔中央社〕作家龍應台2日在臉書發表對「反送中」運動的看法，將香港比喻為「花園地上的一顆雞蛋」，呼籲中國溫柔對待香港。對此，人民日報今天發文反問龍應台：「為何只見雞蛋不見燃燒彈？」

香港反送中運動持續延燒，龍應台2日上午在臉書發表文章，將香港比喻為「花園地上的一顆雞蛋」，認為「如果中國把香港當敵人對付，用武力處理，那恐怕不是香港背叛祖國，而是他的祖國背叛香港。」

她並寫道，「大國之所以為大國，不在於導彈、金錢和權力」，呼籲中國以長遠眼光、包容的氣度，對待香港像在花園的地上見到一顆雞蛋，應輕輕拾起，捧在手心，萬萬不能摔破。

對此，人民日報客戶端（App）今天早上發表題為「為何不見雞蛋不見燃燒彈」的文章回應，批評龍應台的「雞蛋」中，藏的是一貫的偏見，「矛頭直接對準內地，挑唆香港和內地的關係」。

評論稱，龍應台以「花園地上有一顆雞蛋」來形容香港年輕人，是為了營造出「以卵擊石」悲情。批評龍應台「看不到香港反對派和暴力分子顛覆政權的企圖」，認為「這既是顛倒黑白、混淆是非，更暴露了她思維的狹隘」。

文章還以龍應台3年前赴香港大學演講，詢問在場聽眾啟蒙歌曲，全場齊唱「我的祖國」為例子，認為這樣的合唱顯然在龍應台意料之外，認為「作為中國人，不去呵護這種家國意識，卻去支解它、去摧毀它，這就是龍應台的偏見」。

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