罷韓發起人批韓市府預算書：謊話、廢話加屁話 還欠一個道歉

2019-09-04 16:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市府明年度的預算書預計下週才出爐，但發起罷韓行動的「Wecare高雄」從已發布資料研判，預算案打了韓國瑜主張的「高雄發大財」好幾個大耳光，罷韓發起人尹立更直指，韓市府的預算書就是「謊話、廢話加屁話，還欠一個道歉」。

尹立指出，首先「賣祖產是謊話」，過去把陳菊標售重劃抵費地汙名化為賣祖產的國民黨，姑且不論幾個月前自己也開始賣，而且還在明年的預算裡強調販售財產收入只佔總預算的1.38％，可是陳菊任內也不過2％。

第二，「降低賒借是廢話」，尹立認為，縣市合併後每一年的賒借都屢創新低，前朝最後編列的65億，比2011年合併後的建設需求高峰的166億還少借了101億、每年平均更少借了12億；財政局李局長說明年比今年少借1.26億元，看來好棒棒、其實根本不及格。

再來，「稅收成長是屁話」，尹立表示，高雄市稅收年年超收，財政局李局長說，地方稅比去年增加24億，所以明年地方稅收多編12億元，證明韓國瑜上任後經濟好轉，但其實高雄地方稅收年年增加，也就是說從陳菊時代經濟就好轉，只有房市去年因為選舉而慣例觀望。

而且，韓國瑜還「欠中央一個道歉」，尹立認為，韓國瑜口口聲聲說卡韓的民進黨中央政府，給高雄市政府的補助款持續增加，主要是前瞻增加了94億元，應該是補助高雄最多的一年；套句韓國瑜的話，「誰在卡你那些滴滴答答的小錢？現在給你增加的都是大條的」，韓國瑜欠蘇院長一個道歉。中央不管高雄政黨輪替，還是照顧高雄，不像國民黨中央苛扣高雄818億。

尹立質疑，韓國瑜上任9個月以來，錢照借、土地照賣，中央還多補助了近百億，促參招商卻變零元，和發產業園區、仁武產業園區也不是韓國瑜提出的。到底哪一件事是韓國瑜自己做的？

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