韓國瑜8日新北造勢 將與立委提名人便當會

2019-09-04 14:26

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜預計8日在新北市舉辦造勢大會，國民黨新北市黨部主委李乾龍，中午將與新北市12名立委提名參選人一起拍定裝照。

韓國瑜預計8日下午2點到晚上9點，在二重疏洪道幸福水漾公園舉行「2020新北出發」造勢活動，將是韓國瑜獲提名後首場在新北市的造勢活動。

據了解，除了晚上6點開始的晚會，韓國瑜中午將與地方黨部便當會，並與12個立委拍定裝照，此外，還會參拜三重先嗇宮、板橋慈惠宮、蘆洲湧蓮寺等地方廟宇。

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