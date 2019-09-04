民進黨與時力對談卡關？ 卓榮泰：幕僚還在聯繫中

2019-09-04 14:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨與時代力量對談未有進一步消息，時代力量新任黨主席徐永明喊話「隨時都可談」，並強調要「公開透明」。對於兩黨何時會有第二次會面，民進黨主席卓榮泰今於中常會前受訪表示，雙方幕僚還在聯繫中，確實還沒進一步確定。

卓榮泰表示，雙方談過的結論都會向外界公開，各別選區會有個別選區互相的看法，看法能越接近越好。至於兩黨皆有提名人選的台北市松山信義等區域立委選區協調進度，卓榮泰說，希望不只在松山信義，他對淡水選區非常重視。

此外，民進黨中執會今繼續進行區域立委徵召提名作業，預計通過台北市第三選區（中山、松山）徵召新人、新系大老吳乃仁侄子吳怡農，第六選區（大安）徵召新人、律師謝佩芬；苗栗第二選區提名前頭份鎮長徐定楨；台中市第五選區（北屯區、北區）提名交大生醫工程系助理教授莊競程；連江縣徵召民進黨發言人李問，金門縣則不提名。

卓榮泰表示，很感謝黨內各方前輩和所有關心朋友共同協助，雖然還有五個選區還沒辦法完成徵召，今天總共會通過六個地方徵召和不予提名，下週或下下週中常會或中執會將完成所有徵召區，大部隊就可以齊步啟動。五區人選已經差不多了，就是時間的問題。

對於立委陳明文昨被爆出在高鐵遺留裝有300萬元現金的登機箱，陳明文的次子陳政廷解釋是這筆錢是他打算至菲律賓開珍珠奶茶店，父親陳明文要給他創業用，但不小心遺忘在車廂上。卓榮泰則對此說，這個問題問高鐵好了，與黨務無關。

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