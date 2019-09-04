「密會」遠雄少主「喬蛋」 柯P︰對方只是禮貌來say hello

2019-09-04 12:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕遠雄大巨蛋上月29日第六度送台北市都市設計審議委員會闖關失敗，今傳出市長柯文哲在8月中會見遠雄董事長趙文嘉，雙方達成默契，朝年底全面復工邁進，據傳柯文哲為了避免又惹「密會喬蛋」爭議，當天還特地製造「不在場證明」。

對此，柯文哲今天受訪解釋，因為市府和遠雄還是BOT的甲乙雙方，還是要開會，當天開完會後因為自己還在市府，對方就禮貌性地來「say hello」，自己還跟趙文嘉說，「欸欸欸，要配合啦，配合看看怎麼把問題解決。」

所以言下之意是遠雄全面讓步嗎？柯表示，也不是說全面讓步，問題要解決啊，關鍵是人數不要多，就比較好解決，「我還是主張一開始人數先落在6萬、先開幕」，一開始就14萬，「哪有可能啦！」

柯文哲重申自己的的態度，就是如果一開始目標設定在6萬，先跑個幾年，沒問題怎樣，運作純熟了，要再加人再去加人，「但現在就說要14萬人，我跟你講，那個公安就是很難過。」

媒體追問遠雄妥協，朝年底前復工？柯否認此說法，強調不可能放水，現在都全程直播，也不會砸自己的腳對不對，「這是我也跟都市發展局抱怨，那個電腦模擬要能完整解釋才進來審，沒有準備好進來審，那乾脆不要來，多挨罵而已。」

對於另也傳出柯文哲不滿都市發展局長黃景茂的會前會準備明顯不夠，柯則說，「不是啦，其實是這樣啦，遠雄也要負責，如果沒有準備好，就不要讓他進來報，不然只是多挨罵而已，沒用啦！」

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