公務人員退撫基金管理不善才年改？ 李逸洋：不實指控

2019-09-04 12:19

〔記者劉力仁／台北報導〕年改釋憲文出爐後，反年改人士批公務人員退撫基金管理不善，只好砍退休人員退休金因應國家財政危機；考試院副院長李逸洋反駁，退撫基金從民國84年至今平均年收益率3.32％，距離設定每年4％收益率目標，約少賺542億，相較年改之前潛藏債務2兆5千多億，如同杯水車薪，外界指退撫基金管理不善，才須啟動年改，為不實之指控。

考試院今天上午舉行第12屆考試委員就職5週年記者會，說明各項業務狀況。李逸洋身兼公務人員退撫基金監理委員會主任委員，他表示，國民黨總統參選人韓國瑜兩次誤指退撫基金年平均收益率只有2％，連具財經專業的前新北市長朱立倫也提2%，兩人都講錯。

李逸洋表示，從民國84年至今，退撫基金年收益率3.32%，等於賺2628億元，若以年收益率2％換算，賺了1585億元，中間差額1043億元，金額龐大，這是退撫基金管理、監理單位跟委外團隊努力結果，不應該抹煞。

大法官釋憲案出爐後，有人指大法官應追究為何退撫基金管理不善，而非砍公務人員退休金，李逸洋表示，退撫基金設定每年4%的年收益率，目前3.32％尚有一段距離，從如果從84年至今每年都達到4％年受益率，換算迄今應賺3170億，實際上賺2628億，等於少賺542億。年改啟動之前潛藏債務2兆5千多億，542億元如同杯水車薪，外界指退撫基金管理不善只好啟動年改，為不實指控。

公務人員退休金制度從84年7月1日起採共同提撥制，由政府與公務人員共同撥繳費用建立公務人員退休撫卹基金，以支付公務人員退撫經費，並在考試院下成立公務人員退休撫卹基金監理委員會與公務人員退休撫卹基金管理委員會2個機關，分別負責退撫基金監督與管理等相關事項。參加退撫基金人員計有公務人員、教育人員及軍職人員3類，整體參加基金人數超過63萬人。

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