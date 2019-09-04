勞保基金將於2026年用罄 監委籲推動勞保制度改革

2019-09-04 11:58

〔記者謝君臨／台北報導〕勞動部勞動基金運用局經管各類勞動基金、專款及國民年金保險基金的投資政策與作業；監察委員陳小紅等人歷經9個月調查後，發現勞保基金將於2026年用罄，其財務已岌岌可危，監察院今天通過監委所提出的調查報告，促請政府儘速推動勞保制度改革，補偏救弊，以建構永續穩定的勞保年金制度。

監委指出，2017年勞保基金再度出現保費收支逆差，且預估勞保基金將於2026年用罄，屆時財務缺口將高達834億餘元；政府雖保證將負起最終支付責任，但我國面臨高齡化及少子化的人口結構變遷，再加上財政狀況窘困，已無力編列預算彌補勞保財務缺口，勞保制度改革迫在眉睫。

報告提及，勞工退休金條例明定，勞工得於每月工資6%範圍內自提退休金，並自當年度個人綜合所得總額中全數扣除，享有稅負優惠；但該措施自2005年施行迄今，僅不及8%的勞工自提退休金，勞動部應探究緣由並加以改善。

監委另建議，可參考澳洲政府對低收入戶勞工自提1%，政府也相對提撥1%的優惠設計，以保障弱勢勞工的退休生活。此外，並認可採「試點」方式，參酌瑞典等國作法，允許部分勞工先行自選投資標的，以擴大自提退休金的比例。

監委表示，基金運用局委外經營各類勞動、國保基金部分，現行機制恐令受委託單位僅以達標為目標，而不追求更高績效，應思考積極推升基金績效的作為。

監委說，基金運用局經管各基金今年上半年收益率雖達7.55%，但相對於同期間國內外相關市場指標多逾10%的漲幅，顯有持續努力提升績效的空間。

對於各基金的資產配置及運用方式，報告指出，銀行存款乃預期報酬率最低的投資方式之一，而新制勞退基金2016年至2018年各年度銀行存款的實際配比，均明顯高於原規劃的10％，增幅甚至高達1倍，明顯不利更高報酬率之達成。

監委強調，目前基金運用局經管的各類勞動、國保基金已逾4兆元規模，其中逾半數是由該局自行管理，在另類投資比重勢將不斷增加的趨勢下，亟需充沛的投資相關專業人力及投資建置專業模型，基金運用局應審慎研議及規劃。

另，基金運用局「風險控管整合系統採購案」已於7月25日決標，並與得標廠商完成議價程序，監委提醒，應持續關注得標廠商履約情形，以確保所採購系統得以如期、如質完成建置。

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