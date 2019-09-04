黃之鋒訪台拜會民進黨 藍委批援助港人無配套

2019-09-04 11:38

〔記者林良昇／台北報導〕香港「反送中」抗爭持續延燒，香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉昨抵台，拜會立法院民進黨團及時代力量黨團，國民黨立委林奕華今表示，港澳條例明定要提供因政治因素有緊急危害的港澳居民援助，但沒有明確機制，黃之鋒以及所有關心反送中事件的國人或香港人，別被民進黨給騙了。

林奕華今在立院召開記者會表示，她關注反送中事件後續發展，在8月21日向陸委會詢問有關港澳人民因政治因素向我國請求必要援助措施。但陸委會的回文實問虛答，推給無具體個案，來掩飾政府完全沒有準備的事實，她第一時間將該文退回陸委會，要求具體回答相關辦法，截至今日，陸委會仍沒有具體且明確的說明。

林奕華指出，依據港澳條例第18條：「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」蔡總統也指示給予人道援助，但陸委會只將所有責任推給行政院專案處理，沒有針對香港政治現況，制定出因政治因素而有緊急危害之相關必要援助准駁標準以及案件准否時效的相關規定。與行政院長蘇貞昌所謂「目前法律機制已完備」說法，有不小的落差。

林奕華說，過去維吾爾海外領袖熱比婭申請入境台灣，在前總統馬英九執政時代，民進黨一再抨擊國民黨不敢讓熱比婭來台訪問。但2017年換成民進黨執政，受台聯邀請來台訪問的熱比婭竟然也被民進黨政府拒絕入境。黃之鋒應引以為鑒，「昨日熱比婭，必是明日黃之鋒」。

林奕華也呼籲民進黨，政治不該違反人性。蔡總統因為反送中事件，「撿到槍、撿到砲」獲取政治利益，也應責成相關單位在港澳關係條例施行細則內法制化援助標準及所有規定，包含援助辦法、裁量標準、准駁時間、人數有無上限等，都應用官方文件清楚載明，實在的給予港澳人士必要援助保障。否則若有港澳人士誤信民進黨政府，到頭卻發現是一場空，豈不有損中華民國的國際形象？

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