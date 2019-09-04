國際技能賽事創佳績 蔡英文：將與國際技能組織合作

2019-09-04 10:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「第45屆國際技能競賽我國代表團」的技職國手們，這次代表團獲得了5金5銀5銅23項優勝，勇奪世界第四的優異成績，總統並說，台灣將與國際技能組織合作，成立全世界第二個能力建構中心，借重老師與選手專業把台灣技能專業分享給全世界。

蔡總統說，她上任後形成一慣例，在重要國際賽事得到好成績的國手們，一定要在總統府接待，她並幽默提醒大家現在「正在直播」，她也希望透過直播告訴國人這次好成績。

總統除對選手們的好成績表示恭喜，也現場要求大家給自己一個掌聲。

蔡英文說，兩年一度國際技能競賽，號稱技職界的奧運，越來越多國家重視，不僅競賽項目變多，選手也更競爭激烈，而台灣選手依然維持很好成績，非常的厲害。總統並點名奪下5金的選手，肯定他們不但是台灣No.1，更是世界第一等。

由於這次賽事在俄羅斯舉行，加上屬與國際賽事，代表團也納入許多翻譯人員，總統並特別肯定，翻譯人員放下手邊工作，幫忙各項比賽的翻譯。

總統也期許勞動部再接再厲，給技能選手更好的後勤環境，讓他們可以為國爭光，以及將來有更精彩的職業生涯，而她也強調政府一定會做大家的後盾。

蔡總統也透露，台灣將與國際技能組織合作，成立全世界第二個能力建構中心，借重老師與選手專業，把台灣技能專業分享給全世界。

總統致詞後，由國手隊隊長林諭敬分享賽事心得，總統在與大家互贈紀念禮物後，也分別與大家拍照。

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