玄外之音？吳「高雄人最有機會」說 徐世榮：王金平才夠格

2019-09-04 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜近日傳出民調持續下探落後，「換瑜」傳言不斷，黨主席吳敦義昨被問到「百分之百不會換瑜」，吳強調「不會」，晚間也在高雄與韓同台合體，並表示作為高雄人，現在最有機會，因藍營提名高雄市長選總統，這是高雄人最接近總統職務、為全國貢獻心力造福百姓等內容，對此，政大教授徐世榮也在臉書發表〈「換瑜」說2.0版：誰才是高雄人？〉一文分享看法。

徐世榮表示，吳敦義昨南下高雄喊韓凍蒜、說「現在是『高雄人』最有機會當總統的機會」，不過徐世榮反問，「韓國瑜是高雄人嗎？不是吧，他是為了選舉，才南漂至高雄的台北人」，如今不到1年再為選舉準備北漂。

徐世榮指出，為了選舉韓「可以漂至任何地方的」，質疑韓認同的是「選舉與權位」而非土地，並稱「台面上要選總統的人誰才夠資格被稱為高雄人呢？應該是王金平吧？」

徐世榮提到，吳敦義那句最有機會的話，「是否有玄外之音？」並直言「國民黨的『換瑜』說愈來愈有趣了！」

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