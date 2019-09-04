吳敦義絕不會「換瑜」？ 尚毅夫點出「這句話」有玄機

2019-09-04 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨2020選情近日受外界熱烈討論，甚至有媒體報導，黨主席吳敦義派人拜會鴻海創辦人郭台銘，希望郭台銘當「備胎人選」，而相關報導則立刻遭吳敦義否認。對於國民黨是否「絕對不會換瑜」？資深媒體人尚毅夫上節目討論此議題時表示，注意看報導的用字，是「韓國瑜可能選不下去」，和「我要進行黨內機制換瑜」，其實是有落差的。

《上報》日前報導，吳敦義派出前陸委會副主委張顯耀去中國國台辦會見主任劉結一時，同時也帶了一份民調向對岸表達「韓會選不下去」的訊息；此外，吳敦義又派了張顯耀向郭台銘傳達韓可能「選不下去」，希望郭當備胎的計畫。對此，吳敦義駁斥此事，表示不會換瑜，國民黨更揚言對媒體提告。

政論節目「新聞面對面」3日播出的節目中，主持人謝震武當面詢問國民黨立委王育敏「國民黨這次絕對不會換瑜？」王育敏則回答，「是阿，主席都講了，絕對100%」。此時，尚毅夫則表示，注意看那篇報導的用字，是說「韓國瑜可能選不下去，你當備胎」，不是說「我要進行黨內機制換瑜」。尚毅夫指出兩者「其實有落差的」。

此外，尚毅夫也說，張顯耀去見劉結一，劉會不會問他選舉的事情？「你們現在國內選舉的狀態，不會問嗎？」尚毅夫也表示，相關、重要的人裡面，黨內的人民調都會傳來傳去，都會在手機吧？怎麼確保張顯耀沒有把手機民調拿出來？

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