中國「開學第一課」先洗腦 灌輸學生仇視反送中

2019-09-03 23:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕九月新學年開學，中國官方強迫全國學生接受的「開學第一課」便是洗腦教育，授課內容包括仇視香港「反送中」運動和仇美。

中國教育部與中共中央宣傳部、中央電視台自2008年起合作製作「開學第一課」專題節目，每年開學前發文要求全國中小學學生收看，並且鼓勵家長陪同觀看。美國「自由亞洲電台」（RFA）2日引述北京法律界、教育界人士說法，今年有的學校將香港反送中抗爭事件當題材，灌輸美國正在製造香港獨立圖藉此阻止中國崛起。

教育界人士陳先生說，將港人抗爭污衊為港獨，還強調背後是美國在搗亂，「這是官方的宣傳策略」，老師「根本不知道香港事件真相」，只會根據官方指令灌輸學生相關內容；也有很多知識份子其實都知道真相，但是「被逼跟著撒謊，或因為恐懼不敢表達」，他說，這種洗腦教育就是要教育出沒有獨立思考能力的人。

法律界人士謝先生說，教育部儘管往常也要求學生上「開學第一課」，但是「今年有點過份」，連對幼稚園都洗腦，「最奇葩的是在幼稚園，升國旗、唱國歌，小朋友還要上去背台詞，什麼愛國愛黨」。

中國官方透過官媒推動共黨意識形態，央視主持人董卿在「開學第一課」號召全國學生像愛護生命一樣愛護五星旗。謝先生說，「大家都批評她，自己的孩子入美國籍，但是讓老百姓的孩子愛國、愛黨、愛國旗。」

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