黃之鋒︰港人爭取自己選特首 抗議持續

2019-09-03 19:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕香港眾志秘書長黃之鋒今天晚上在與民眾座談會前記者會表示，希望台灣能在10月1日之前，在9月28日或29日，能有一個全國社會總動員的活動，表達對香港的支持，但只是期望不會有組織發起，而他這個月也會去德國及美國爭取支持，他並強調，抗議會繼續下去，香港人要爭取香港的特首由香港自己選出來。

光合基金會今天晚上邀香港眾志秘書長黃之鋒與香港立法會議員朱凱廸、前學聯秘書長岑敖暉進行座談。

黃之鋒在會前記者會表示，抗議會繼續下去，希望能在中國10月1日國慶前，希望台灣在9月28日或29日，能有一個全國社會總動員的活動，但他們只是建議不會有組織，這個月他也會去德國及美國，他強調，香港人要爭取香港的特首由香港自己選出來。

黃之鋒表示，今天來台灣有3個目的，第一便是希望台灣關注香港的抗議活動，香港面對大搜捕及緊急法抗議活動如何堅持下去，其次是香港朋友來台灣尋求引渡方法，來台灣聆聽不同黨派的看法。第三是，希望台灣10月1日之前週未，在9月28日或29日全台灣社會總動員的活動，支持香港的民主。

黃之鋒指出，他們今天來台灣，要耹聽不同政治人物想法，希望台灣支持香港。他表示，不會只見特定政黨，透過此次聽到不同黨派的聲音，對香港問題有何看法。

黃之鋒表示，香港是一個國際城市。不管是香港人還是世界不同國家，都會關注香港，而香港是亞洲金融中心，若實施緊急法，不止是香港受影響，台灣受影響，東亞都會受影響。

黃之鋒表示，抗議活動會持續下去，香港人要選自己的特首，香港的特首要香港自己選出，要透過民主選舉。

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