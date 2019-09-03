穩固大選主戰場盤勢 國民黨決闢第二戰場「訴訟戰」

2019-09-03 21:21

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜最近聲勢瀰漫一股低氣壓，備受「換瑜」流言困擾，還遭外界質疑賣台、護黨產，為穩固大選主戰場盤勢，藍營決定另闢第二戰場，透過各種零星「訴訟戰」，希望擊破各種選舉負面因素。

繼日前針對網路流傳一支「國民黨利用買票立委過半，簽和平協議引中共入台灣」影片，向負責網路犯罪與假消息的刑事局偵九隊報案後，國民黨今天上午宣布針對報導國民黨主席吳敦義派人傳話前鴻海董事長郭台銘是「換瑜」備胎人選，並派密使向中國國台辦主任劉結一說明的網路媒體「上報」記者，提出刑事加重誹謗罪告訴，明天還要再告行政院黨產會主委林峯正觸犯誹謗罪及違反選罷法。

林峯正日前指稱，如果明年大選國民黨贏得過半數立委席次，黨產會將被關門，黨產清理工作也會一切歸零，國民黨認為林峯正是以恫嚇人民的方式，企圖抹黑國民黨護黨產，以掩護民進黨政府贏得明年大選，因此國民黨組發會主委李哲華、行管會主委邱大展以及文傳會代理主委程美華明天將在律師陪同下，大陣仗召開記者會宣布興訟。

針對網路媒體「上報」報導吳敦義日前指派前陸委會副主委張顯耀拜會鴻海創辦人郭台銘，傳達國民黨總統參選人韓國瑜民調不斷下滑，盼郭台銘能當國民黨的「備胎人選」，並由張顯耀擔任「密使」向中國國台辦主任劉結一表達韓國瑜選不下去的訊息，國民黨中央考紀會主委魏平政上午召開記者會指出，該篇由「上報」記者楊毅所撰稿件內容完全不是事實，吳敦義絕對沒有指派張顯耀提供劉結一所謂的機密民調，讓劉結一了解選情，沒有向劉結一表達韓國瑜已經選不下去的說法，吳敦義也沒有指派張顯耀與郭台銘談「換瑜」的事情，吳敦義還強調代表他與郭台銘恰談的人，只有國民黨副主席郝龍斌。

魏平政說，楊毅的整篇報導內容未盡基本求證，與事實完全不符，國民黨將在最短時間之內依刑法第310條第二項規定，提起加重誹謗罪告訴。

此外，國民黨下午還宣布，一支由「藍阿姨—藍麗珠」在網路散佈誣指「國民黨利用買票將立委過半，簽和平協議引中共入台灣」的影片，經警方完成偵訊後，該涉案人坦承製作並於網路散布，因此全案已移送台北地檢署，國民黨並嚴正宣示絕不姑息此類惡意攻訐、扭曲不實「假消息」的製作與散布者，期盼司法單位勿枉勿縱，予以嚴懲，以遏止相關行為一再發生。

國民黨強調，該影片內容全為污衊造謠，甚至還呼籲人民「用盡一切手段消滅國民黨」，「不是選舉而是戰爭」等涉及煽動暴力、恐嚇等內容，炒作仇恨、撕裂社會，充滿惡意。

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