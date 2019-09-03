尷尬！國民黨臉書慶軍人節批小英 又被網友灌爆：好意思？

2019-09-03 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國國民黨日前在臉書批評蔡英文執政經濟停滯，才剛遭網友灌爆「在同溫層凍死囉」、「罰小英再做4年」，國民黨今（3）日再度在臉書上批評蔡英文軍人年改修法，沒想到再度被網友灌爆「好意思」？

國民黨在臉書上先是祝福國軍「軍人節快樂」，再強調「沒有國，哪有家？」，表示國軍歷史功績斑斑可考，捍衛台澎金馬的努力不可抹滅，接著話鋒一轉，表示「對於陸海空軍軍官士官、所有從事捍衛國家的人員，國家應該要有好的制度。」

國民黨批評，總統蔡英文任內進行軍人年改修法，通過《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，也說若國民黨執政會「撥亂反正」，意指若國民黨掌權，將改回原本條例，國民黨強調，「讓軍公教警消人員退休之後能維持既有的尊嚴與合理的待遇，且對於現職的軍公教警消人員也應該要有公平、尊嚴的對待！」

沒想到文章一出，再度被網友灌爆，紛紛留言怒噓「可以，這很國民黨，當初先烈辛苦守下的台灣，看到你們一堆高階將領到大陸去，現在又在舔共，好意思向軍人致敬？」、「每一篇都在罵別人，只怪別人不檢討自己算什麼好政黨」、「再等一個月看看有多少國民黨員會去參加國慶，對岸的」、「丟臉丟到家」、「好意思？」、「舔共的中國黨，還真有臉向國軍致敬！中國黨的退將們就是國軍恥辱的來源啊！」、「連這種節日都能用來罵蔡英文，你們是不扯她就沒版面嗎？」

中國國民黨臉書全文

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