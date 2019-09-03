新身分證委由中央印製廠印製 內政部：完全合法

2019-09-03 16:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕今有媒體質疑中央印製廠未經公開招標程序，即取得印製政府數位身分識別證（New eID）標案，對此內政部澄清，根據「政府採購法」規定，機關辦理公告金額以上之採購，若屬專屬權利、獨家製造或供應、藝術品、秘密諮詢，無其他合適之替代標的者，得採限制性招標，內政部是基於嚴謹、安全控管等因素採取限制性招標，委託中央印製廠印製，完全符合規定。

內政部指出，國民身分證為民眾重要基礎證件，其真偽與否影響人民權益、金融秩序、社會治安與國家安全甚鉅，其安全控管與中華民國晶片護照同等重要，且國民身分證製作的嚴謹程度，也關係到我國在國際上的免簽證待遇，其印製事宜自非屬一般印刷品。

內政部強調，現行紙本國民身分證空白證、鈔票及晶片護照等政府安全文件，均是由中央印製廠獨家製造供應，考量該廠擁有多項防偽專利技術，且在防偽印刷領域耕耘70餘年，具備承製國家等級文件的經驗及能力，因此依「政府採購法」第22條第1項第2款規定，採限制性招標委由該廠承作。

內政部說明，新版數位身分證採集中製卡方式，並規劃嚴格管制的安全製發場地，系統採封閉式作業，並在內政部監督管理下由中央印製廠專責人員進行印製、品檢及包裝，且該廠人員為國營事業員工，受相關法規之拘束，相對更能保障民眾個資安全。

內政部重申，考量新版數位身分證的製卡場域、人員掌控、防偽技術、個資保護等安全因素，才會依「政府採購法」的限制性招標規定，於今年6月14日委由中央印製廠辦理空白卡片及印製採購事宜。

內政部也提到，為使新版數位身分證空白卡及製卡設備等招標作業公開化、透明化，已於今年8月26日將招標文件登載於政府電子採購網，公開閱覽徵求廠商或民眾意見，閱覽期間自8月26日至8月30日，相關意見均可於9月4日前提出，中央印製廠預定於9月5日辦理公開說明會聽取廠商意見。

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