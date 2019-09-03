花蓮縣議員許淑銀貪污今入監 鄉親到場送別

2019-09-03 12:14

［記者王峻祺／花蓮報導］前花蓮秀林鄉長、花蓮縣議員許淑銀，因蘇拉風災搶修工程收賄，遭依貪污罪判刑8年6月、褫奪公權5年，今早入監執行，大批鄉親到場送別。由於花蓮縣議員第8選區缺額需補選，縣選舉委員會訂10月26日投票，目前地方盛傳有意投入補選者有鄉公所秘書胡孝民、鄉代蔡培火及政治素人田韻馨等人。

花蓮縣議員許淑銀7年前擔任秀林鄉長任內，收受承包蘇拉颱風災後搶修工程廠商215萬元賄款，二審被依貪汙罪判刑8年6月，褫奪公權5年，最高法院日前駁回上訴定讞。

許淑銀今11時入監報到，支持鄉親提前到場送別，許見親友紛紛聚集，一一上前含淚相擁，在步入花蓮地檢署前，發現媒體在旁守候，還親自向前握手婉拒拍攝，幾度鞠躬直說「非光彩事，謝謝大家關心。」

花蓮第八選舉區議員許淑銀因案解除職權，落選頭票數不及當選人的2分之1，無法適用遞補，依地方制度法及公職人員選舉罷免法規定，應辦理補選。花蓮縣選委會公告補選時程，訂於10月26日投票，並於9月2日起至9月6日止受理候選人登記。

花蓮縣選委會表示，截至今日尚未有候選人登記，候選人姓名號次抽籤於9月27日於選委會辦理，相關競選活動將自10月16日起至10月25日止。

地方人士透露，目前有意角逐補選者有秀林鄉公所秘書胡孝民、鄉代蔡培火及田韻馨等人，去年與許淑銀競選第19屆議員的落選頭林素美，因獲2736票、深具民意基礎，一度有意再拚一次，但據傳已被勸退；胡孝民則因任鄉代多屆，加上是現任秘書，地方呼聲極高。

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