青溪總會邀郭台銘演講起爭議 這名藍委理事長說話了

2019-09-03 10:43

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨陷入分裂危機，鴻海創辦人郭台銘出席9月1日青溪教育研究院辦理菁英班第一期培訓，進行演講，而青溪總會理事長為國民黨立委廖國棟，引部分青溪幹部表示疑慮，廖國棟發出聲明表示，郭台銘是青溪總顧問，青溪是民間社團組織，個別會員的政治立場，總會不會干涉。

廖國棟發出公開聲明表示，中華民國青溪總會本次辦理菁英班培訓課程，依秘書處的規劃，原欲透過這次的培訓課程，讓各位好朋友能夠更了解青溪，對外加強宣揚青溪的理念，具有正面意義。

廖國棟強調，本次培訓活動第一天邀請國民黨主席吳敦義蒞臨致詞，第二天邀請總顧問郭台銘前來發表「台灣經濟發展之契機與新思維」演講，無外乎是在關心青溪的未來發展。青溪是一個民間社團組織，個別會員的政治立場，總會不會干涉。

廖國棟表示，青溪成立宗旨：「服務後備袍澤、凝聚後備向心、共創祥和社會、支援後備動員，協力全民國防」。只要能認同這樣精神的人，都歡迎加入青溪這個大家庭。他往後會特別留意這類活動的安排，力求客觀、中立，避免產生不必要的誤會。其他事宜將由秘書長代表説明。

廖國棟也說，他除了是青溪總會的理事長外，也曾擔任立法院國民黨團總召、國民黨中常委，並獲得國民黨提名參選第十屆平地原住民立委，是國民黨資深黨員，希望國民黨能夠團結一致。

廖國棟強調，他身為國民黨的一份子，希望所有黨內同志都能一起留在黨內打拚，一同迎接最艱困的2020年總統大選。他也要呼籲所有好朋友，一起要堅定支持國民黨提名總統參選人韓國瑜，別再讓4年前陣前換將的舊事重演，更別讓分裂的憾事再次發生。

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