北市第7選區民進黨許淑華、時力陳雨凡 民調協商破局

2019-09-02 21:59

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨和時代力量尚未談妥台北市第7選區（信義、南松山）是否禮讓的問題，但已先分別提名民進黨市議員許淑華、時代力量擬參選人陳雨凡，兩人談好比民調，雙方已談過一次民調內容，但時力黨中央並未授權兩人比民調，更傳出陳雨凡提出希望許淑華讓幾個百分點，並主張若兩人民調加起來輸現任立委費鴻泰，她仍會參選，雙方協調因此破局；許淑華表示，已盡最大努力協商，但目前仍無法凝聚彼此共識，因此決定交由雙方黨中央協調。

台北市第7選區藍大於綠，現任立委是國民黨籍費鴻泰，民進黨提名台北市議員許淑華，台聯文宣部主任潘厚勳和時代力量陳雨凡都有意參選，台聯已表示願和民進黨協調，至於時代力量雖尚未和民進黨喬定，但陳雨凡日前拋出若民調加起來高於國民黨的候選人，則由時代力量和民進黨參選人民調較高者參選，較低者退選，看似該區泛綠整合有望。

據了解，兩人近期已坐下來談民調內容，但陳雨凡希望許淑華讓幾個百分點，並說若兩人民調加起來比不過現任立委費鴻泰，她仍會參選。

對於民調讓百分點，陳雨凡表示，確實雙方有討論這件事，但當天並未有結論，只是先提出訴求，還是保有彈性協調的空間，接下來兩人還會細談。至於兩人民調加起來仍比費鴻泰低，就不會禮讓，陳雨凡說，其實在臉書也有提出這原則和方案，一直以來她的想法都是如此，當天協調時氣氛都不錯，雙方會盡快再約時間談細節。

時代力量新任黨主席徐永明先前受訪被問到陳、許比民調一事表示，黨中央要考量的是全體，參選人的意見會考量進行，他透過新聞「提醒」陳雨凡不要太一廂情願，讓外界認為，若兩人民調出爐，時力也不會承認結果，陳雨凡對此指出，她會遵守她的承諾，以及提出來的原則，會做自己該做的事，黨中央從沒和她談這件事，也很希望黨中央能主動找她談。

地方人士表示，時力黨中央並未授權陳雨凡和許淑華比民調，若兩人比民調，陳雨凡最後輸給許淑華，就算陳雨凡退出，時力也有可能另派參選人，或是要求陳雨凡選到底，不少泛綠選民都很擔心，且比民調不就是要選出最強人選，怎會要求讓百分點？

許淑華證實，陳提出民調需禮讓固定百分點、兩人民調加總需大於對手，且希望一個月後再進行民調等訴求，否則仍回歸各自努力，她雖願意盡力協商以凝聚泛綠的力量，但支持者仍擔心會耗費太多時間，延誤整合及爭取基層支持的黃金時機。

許淑華坦言，不少支持民眾向她反映，擔心時代力量黨中央最後未能確定尊重民調結果，她已盡最大努力，就陳雨凡提出的訴求進行協商，也盡可能配合，但目前仍無法凝聚彼此共識，因此決定交由雙方黨中央繼續協調，個人則持續勤走基層，為爭取進步力量勝選而努力。

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