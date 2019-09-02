又來？李佳芬心疼老「黑韓」 徐世榮：目的是要栽贓對手！

2019-09-02 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬昨（1）日出席花蓮縣韓國瑜競選總部，再度開口心疼韓國瑜被各界抹黑，還聲稱網路有謠傳韓國瑜「吸毒、開轟趴」，政大地政系教授徐世榮對此再度怒轟，這就是韓國瑜的選戰伎倆。

綜合媒體報導，花蓮縣韓競總昨天上午在國民黨花蓮縣黨部成立，而李佳芬也現身並致詞喊話。李佳芬抱怨，韓國瑜「為民著想，並挺身而出」，卻遭到一堆人「抹黑」，讓她相當心疼，還提到一堆人抹黑韓國瑜「吸毒、開轟趴」，簡直是鋪天蓋地的攻擊。

徐世榮對此表示，韓國瑜的「選戰伎倆」又來了，李佳芬再度使出「抹黑及打壓自己」的招數，無論是過去韓國瑜「懷疑座車被裝追蹤器」，或是如今李佳芬的韓「被抹黑吸毒、開轟趴」，都是「自己爆料」，並沒有提出任何「黑韓」的證據，也沒有誰能夠去驗證。

徐世榮再度強調韓國瑜夫婦的選舉伎倆手法：先編造一個別人都沒有說過的話，或是一件大家根本就無法驗證的事情，並藉此來抹黑及打壓自己，接著進行責任的轉嫁，最後反過來攻擊對手抹黑及打壓。

徐世榮認為，韓國瑜夫婦都是自己抹黑、打壓自己，最終目的就是要栽贓對手，「相當的惡毒」，徐世榮怒轟「必須要看清他們的選戰伎倆」，也直言「很厭惡這種不入流的選舉伎倆」。

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