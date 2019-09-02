1至7月 港澳人士申請來台居留人數大增3成

2019-09-02 16:25

〔記者王冠仁／台北報導〕香港政府2月提出修訂《逃犯條例》引起爭議，港人6月更發起一連串反送中示威抗議，群眾與港警屢屢爆發衝突，機場與地鐵屢遭癱瘓，不少港人選擇「出走」；台灣在地理位置上與香港相近，成為港人首選。根據移民署統計，今年1至7月香港與澳門居民申請來人居留人數，與去年同期相比增加30.79％。

移民署指出，港澳居民申請來台的居留、定居人數，均較去年同期提升，許可居留人數增加30.79％，定居人數增加20.48％，兩者名義都是以依親最多，投資次之。此外，今年1至7月，港澳居民在台居留平均人數為262人，定居平均人數為108人，與去年同期在台居留平均人數為200人，定居平均人數為90人，兩者相比可見居留平均人數增加62人，定居平均人數增加18人。

據統計，從今年3月底以來，申請來台居留的港澳人士就開始增加，像4月有263人、5月249人、6月267人、7月317人；去年4月只有187人、5月197人、6月179人、7月225人。

移民署說，香港澳門居民若要申請來台定居，必須先來台申請居留。連續居留滿1年且1年內必須出境30天，或連續居留滿2年且每年必須在台居住270天以上者，可申請定居。

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