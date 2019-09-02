蔡總統稱預算達收支平衡 國民黨質疑：隱藏前瞻等特別預算

2019-09-02 12:41

〔記者林良昇／台北報導〕總統蔡英文多次指出，明年度國家預算是22年來首達財政收支平衡，立法院國民黨團今批評，蔡總統誇大財政紀律，隱藏前瞻基礎建設計畫等特別預算舉債，與過去並無減少。國民黨不排除依據財政紀律法規定，移請監察院調查懲處。

立院國民黨團今召開記者會，國民黨團總召曾銘宗說，到2019年7月為止，中央政府負債5兆5009億元、地方政府負債9115億元，合計負債高達6兆4124億元。蔡政府全力推動8900億元前瞻基礎建設，將會讓政府未來舉債餘額不斷向上攀高，甚至有讓地方政府財政破產之虞。

曾銘宗指出，地方政府未來舉債額度到今年8月底為止，僅有7325億元，減除幾乎沒有前瞻基礎建設預算的台北市舉債額度後，21縣市未來舉債額度僅有4754億元，前瞻基礎建設未來配合款達4127億元，到了2025年地方舉債剩餘額度僅有627億元，顯示當前瞻基礎建設執行結束後，絕大多數的縣市將面臨破產。萬一地方政府發生災變，將無錢因應救災。

曾銘宗表示，國民黨團不認同蔡政府這種粉飾太平的說法，將在立法院強力監督蔡政府的財政紀律；假設蔡政府持續擴大財政缺口，不排除依據財政紀律法第17條規定，移請監察院調查。

國民黨立委賴士葆批評，蔡總統誇口聲稱是22年最好的財政紀律根本就是在玩文字遊戲，並未將特別預算列入，前瞻基礎建是計畫就是特別預算，未來地方政府舉債空間僅剩下627億元，地方政府面對前瞻計畫編列配合款，地方政府總舉債額度會高達9千多億元，就是選前亂開支票、錢亂撒，債留地方政府，廢除印花稅法也是典型例子。

賴士葆也呼籲，審計長被提名人陳瑞敏應說明面對蔡政府財政紀律的態度，是否同意總統府將審計部公布前瞻執行率只有6成，硬拗為9成的說法？國民黨團將審視陳瑞敏立場是否公正、超然，來決定是否投下同意票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法