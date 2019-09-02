再挺管中閔 郭台銘：藍綠惡鬥耽誤台灣百年大業

郭台銘說，在沙國兩天時間內，全球最賺錢公司Saudi Aramco沙烏地阿拉伯石油公司主席 法利赫（Khalid al-Falih）全程陪同他。（翻攝郭台銘臉書）

2019-09-02 12:54

〔記者陳柔蓁／台北報導］鴻海創辦人郭台銘今日在臉書發表，赴「沙國參訪心得 Part2」，感慨「我們因為 政治力介入打壓 而長達一年沒有校長的國立臺灣大學，只能感嘆台灣為了政治上的藍綠惡鬥，而把經濟，科技，教育這些 百年大業 之事給耽誤了。」再次力挺台大校長管中閔，他先前也曾提及對其遭公審，以及政治追殺的不捨。

郭台銘說，在沙國兩天時間內，全球最賺錢公司Saudi Aramco沙烏地阿拉伯石油公司主席 法利赫（Khalid al-Falih）全程陪同參訪。兩人從能源議題談到產業發展，從科技發展談到全球佈局，他非常認同郭所說，現今經濟發展的背後已成為 科技的整合，就算一般日常生活也早已不知不覺受科技影響，未來國與國的競爭就是 科技的競爭、#產業的競爭，沙國朝向實體工業發展一定與高科技相結合。

郭台銘寫道，台灣在實體及ICT產業上有很好的實力，很適合與沙國建立緊密的合作關係。這種發展是要深度參與沙國在開放過程中 工業發展的大量機會，而 #不僅是通商經貿往來。我也邀請他到台灣訪問，很高興我們能幫台灣交到這樣一位好朋友，相信他能對台灣的能源相關產業發展提供很好的建議。

法利赫也帶郭台銘參觀沙國著名的KAUST 大學（KAUST Official），他們全球吸納人才，邀請了原香港科技大學校長、郭台銘的舊識朋友 #陳繁昌先生 擔任KAUST董事會成員，也是這所大學的校長，可以想見沙國在培育人材上的決心；

郭台銘感嘆，反觀我們因為政治力介入打壓 而長達一年沒有校長的國立臺灣大學，只能感嘆台灣為了政治上的藍綠惡鬥，而把經濟，科技，教育這些百年大業之事給耽誤了。

郭台銘也說，連他談一個簽證問題，表示沙國能給台灣一個禮物，調降簽証費用，就會有人狠酸什麼80美金也付不起去觀光，或是沙國不開放觀光等，大概能猜到台灣對這個國家真的太陌生了。

郭台銘認為，沙國正由封閉社會走向希望開放，而我們正應該發揮台灣人手提「一卡皮箱」在世界打拼的精神，去找到這種特定有發展趨勢的國家或市場！

郭台銘說，現在他不為自己賺錢，願意用他40年累積的能力，資源與人脈，帶著台灣的產業，年輕人到全世界開拓彊土！俗話說搶錢，搶糧，搶市場，「市場靠競爭」，如果台灣人都有這個思惟，我們就不會陷入要選邉站的困境。

另外，郭台銘認為，能源安全及穩定，影響層面上至國家安全，下至民生，老百姓生活的所有一切。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法