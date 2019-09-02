國民黨密謀「換瑜」？ 童惠珍：黨中央不會這麼沒智慧

2019-09-02 12:22

〔記者謝君臨／台北報導〕外傳國民黨主席吳敦義曾透過前陸委會副主委張顯耀擔任「密使」，向鴻海創辦人郭台銘傳達「換瑜」想法，並前往中國會見國台辦主任劉結一，傳達國民黨總統參選人韓國瑜「恐選不下去」的訊息；對此，國民黨立委童惠珍受訪指出，國民黨團結支持韓國瑜，這百分之九百是有人放話，黨中央不會這麼沒有智慧。

立法院新9屆第8會期今、明兩天進行立委報到，童惠珍報到後，針對「換瑜」傳聞發表看法；童強調，國民黨都是團結上下，大家一致支持初選制度產生出來的總統候選人韓國瑜，「換瑜」第一個在時間點上不可能，第二是黨中央也不會這麼沒有智慧。

童惠珍表示，我們還在熱切期望，本黨的兩位重要人士郭台銘及前立法院長王金平，希望他們能在最後考量點上，回歸到黨的團結之下，這個時間不會去談任何「換瑜」傳聞，這事件在很早以前就應該要結束了，因為黨中央現已結盟，副主席兼秘書長曾永權現在是韓國瑜全國競選總部的總幹事。

童惠珍說，「換瑜」事件百分之九百就是有人放話，黑韓、卡韓事件不斷，上週還有人說韓跳樓身亡，想從內部裂解國民黨，這是誰的手段大家不言可喻，現在不論是民進黨及第三勢力，都樂觀其成看國民黨會否因此分裂，呼籲支持國民黨的台灣民眾，千萬不要因為這些言論焦慮、擔心，國民黨會全力團結支持韓。

童惠珍強調，國民黨不到最後決不輕言放棄，把最重要的黨員或榮譽黨員找回來的目標，郭台銘若最後作出親痛仇快的決定，不但傷害國民黨，也是傷害中華民國，這次的選舉非常重要，民進黨操作統獨議題非常明顯，選舉不是只要選一個政府，要選的是這個國家或是那個國家，大家一定要意識清楚。

對於外傳索羅門可能與我邦交生變，童惠珍指出，這傳言從年初以來，一直都沒斷過，相對於總統蔡英文、民進黨政府一直以來的反中態度，過去3年來已斷交5個國家，對於台灣外交非常不利。

童惠珍指出，針對索羅門邦交，她從上會期就持續關注，外交部告訴我們持續了解，但過程中是否有其他變化，需加以關心，畢竟索羅門經過選舉，新的政黨起來，包括之前我們的大使也有傳出在索羅門與台灣之間來來回回，到底是怎麼樣的情況，有沒有把這個邦交國維繫好，外交部要非常認真去了解這個情況。

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