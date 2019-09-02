彰化王惠美小內閣增新血 宜蘭大學教授邱奕志接任農業處長

2019-09-02 11:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長王惠美上任至今，流浪狗咬人、蟲害啃蝕農作物等農業問題，未妥善處理引發負面評價，影響其民調，繼把自己找來的農業處長陳炳森調任秘書，由副處長郭至善代理1個多月後，再從大學院校找來教授，由國立宜蘭大學生物機電工程學系教授邱奕志接任農業處長，成為縣府25個局處長中，第1位學者層級的處長。

擁有台大農業機械學研究所博士學歷光環的邱奕志，今天履新上任，他是台灣農業資訊科技發展協會和中華農業機械學會理事長，也是宜蘭大學生物機電工程學系終身特聘教授，從大學、碩士到博土一路專攻農業，是標準的農業專家學者，王惠美賞識其專才，今年向大學借調人才，延攬邱奕志接任農業處長。

邱奕志以政務官任用，在縣府25個局處長中，包括消防局長蕭嘉政、行政處長蔡松輝共3人是政務官，其他22個局處長為事務官，當中，原本農業處、新聞處、計畫處和經濟暨綠能發展處均為代理處長，邱奕志接任處長，原本4個代理處長減少1個，剩下3處是代理處長。

依公務人員薪俸，政務官用簡任12職等任內，本俸加主管和專業加給，月薪約12萬多元，事務官10到11職等，本俸加主管和專業加給，月薪約10餘萬，政務官雖無法領1到2個月不等考績獎金，但整體年薪還是高於事務官。

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