林錫耀稱有錢能使鬼推磨 柯文哲：民進黨總統大選預算才可怕

2019-09-02 11:33

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨昨舉行全國授證大會儀式，負責選舉操盤的行政院前副院長林錫耀在會中表示，國民黨現在還在亂，但若一旦整合，力量不可小覷；若沒整合且郭台銘參選，民進黨也不能輕忽，「畢竟有錢能使鬼推磨，錢太多了，咱們不能大意」。

柯文哲今天受訪聽到林錫耀說法時欲言又止，最後只說「算了，不要講人家壞話」，去看看民進黨，編那個總統大選每個縣競選總部經費，要不要請他們公佈預算表，那個才可怕。

此外，柯文哲日前接受電視專訪，被問到高雄市長韓國瑜民調持續下滑，恐上演換柱2.0，當時柯文哲堅稱換韓國瑜不可能，就像彗星撞地球，機率太低了，但如今國民黨內卻傳「換瑜」紛擾。

對此，柯笑說，很慶幸自己是民眾黨的，不用煩惱這個，這實在是難題，「還好，非常慶幸我不是國民黨」；但他還是覺得（換瑜）很難啦，但也凸顯這兩次初選，極其荒謬。

柯直言，不過老實講，國民黨初選的時候，韓國瑜是民進黨提名的，大家都灌票給他，也就是說民進黨初選，藍營就灌票給小英，等到國民等初選，綠營就大量灌票給韓國瑜，不然怎麼可能國民黨初選，小英的民調掉到10幾%不到20%，這一看就是台灣人民太調皮了，實在是沒辦法。

至於國民黨內也傳出力拱「韓朱配」聲音，柯則說不曉得，應該去問朱立倫，他沒意見。

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