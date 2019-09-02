憂香港重演六四變中國危機 柯P建議北京：看一看台灣的歷史

2019-09-02 11:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕香港8月31日反送中行動最後演變為流血鎮壓，警方當晚衝入港鐵旺角、太子站等，無差別毆打乘客，並發射催淚、胡椒噴霧，多地抓捕、毆打示威者。

對此，台北市長柯文哲今早受訪嘆氣直言，這樣下去，最後一定會重演六四，並導致大陸的經濟倒退20年，「因為對西方國家來講，找不到理由制裁你，你卻自己送上門來」，到時候美國如果要求歐美國家表態，在這種大帽子之下誰敢不表態，一定是經濟抵制，這才是大陸的危機，真的要想一下。

柯文哲表示，香港再這樣一直下去，實在是糟糕，所以我每次說留下一個民主自由的台灣，對中國大陸不是壞事，至少在華人世界，有一個可以參考，如何走過民主化過程。

他指出，雖然台灣今天的民主化，有時候看到立法院都在丟水球，好像很好笑，但就是整個世界上來說，台灣民主化才30年，當然沒有理由跟瑞士、瑞典那種民主化300年的國家相比，若以時間計算，台灣民主化算是蠻成功的，從蔣經國到李登輝，「台灣能和平轉換民主化，李登輝有他的貢獻」，所以中國大陸在處理香港，會建議他們看一看台灣的歷史。

柯文哲重申，自己還是那句話，不解決民怨，一直怪說什麼是CIA、台獨跟港獨合作，「我跟你說，你丟10根火柴，沒有汽油還是燒不起來」，所以他呼籲北京政府還是要靜下心來想一想，誠懇面對為什麼香港人民這麼不滿的根本問題。

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